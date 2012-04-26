В День охорони праці говорили про "зелену економіку"

Цього року День охорони праці проходив під девізом: «Сприяння охороні праці у «зеленій» економіці».

«Зелена» або екологічна економіка може стати тією рятівною соломинкою, яка дасть людям безпечні робочі місця в ході розвитку соціальної інфраструктури» - відмітив перший заступник голови облдержадміністрації Іван Мовчан на розширеному засіданні обласної координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення та колегії теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні.

Про це повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Влада області приділяє багато уваги працеохоронній діяльності. Ми відпрацювали і впровадили механізм контролю за виконанням всіх комплексних заходів. Цим механізмом є координаційні ради з питань безпечної життєдіяльності населення, як вагомі складові впровадження державної політики в районах. Завдяки активній роботі обласних та районних координаційних рад з питань безпечної життєдіяльності населення координується діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання щодо забезпечення належних умов праці, зниження рівня виробничого травматизму.

Важливим кроком в сфері працеохоронної діяльності було прийняття депутатами Вінницької обласної ради 14 лютого на 10 сесії шостого скликання обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки, яка сформована за Концепцією Загальнодержавної цільової програми.

У програмі передбачено цілий блок питань направлений на профілактику і запобіганню травматизму під час виробничої діяльності: проведення навчання посадових осіб, проведення конкурсів, просвітницька робота через засоби масової інформації та інше.

Всі ці заходи спрямовано на збереження та оздоровлення трудового потенціалу Вінниччини, підвищення працездатності та функціональних можливостей працівників, на поліпшення економічного стану в області, зниження ризику виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме зменшенню видатків з державного бюджету на їх ліквідацію та відшкодування шкоди потерпілим на виробництві.

З нагоди відзначення дня охорони праці керівництво області вручило почесні грамоти та грошову винагороду за сумлінну працю.