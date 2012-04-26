"Вінницягаз" працює з прибутками

Публічне акціонерне товариство з газопостачання і газифікації ”Вінницягаз” в січні-березні 2012 року збільшило прибуток в 3,5 раза, або на 18,629 млн грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, – до 26,136 млн. грн. Про це сказано в звіті компанії, обнародуваному на сайті Нацкоміссії з коштовних паперів і фондового ринку. В першому кварталі 2012 р. “Вінницягаз” збільшило чистий дохід на 68,61% або на 220,041 млн. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, - до 540,765 млн. грн. Валовий прибуток (виручка) від реалізації в першому кварталі 2012 року збільшився на 61%, або на 239,523 млн грн., – до 632,177 млн грн.

Довідка УНІАН. ”Вінницягаз” займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продавав газ у Вінницькій області. 47,059% акцій ПАО ”Вінніцагаз” належить НАК ”Нафтогаз України”, 12,73% - товариству ”Інвест-ресурс” (м. Івано-Франківськ), 19,09% - ВАТ «Ролюкс» (м. Івано-Франківськ), 19,09% - ВАТ «Агропромкомплект» (м. Львів).