Вінниччина збільшила виробництво молока

У січні-березні 2012 року загальне виробництво продукції сільського господарства у Вінницької області в порівнянні з відповідним періодом 2011 року виросло на 1,2%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницької області.

Зокрема, в аграрних підприємствах виробництво сільгосппродукції виросло на 6,6%, господарствах населення - скоротилося на 0,9%. У січні-березні 2012 року загальне виробництво м’яса у Вінницькій області скоротилося на 8,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 26,5 тис. тонн, виробництво яєць - скоротилося на 5,8% - до 169,8 млн шт., виробництво молока збільшилося на 4,1% - до 167,1 тис. тонн.