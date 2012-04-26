Найнебезпечніше працювати у сільському господарстві та ... держуправлінні

Протягом 2011 року на підприємствах Вінницької області сталося 329 нещасних випадків, під час яких отримали травми 343 особи, з яких – 106 жінки. Загалом, протягом звітного року у зв’язку із травмами, що сталися на підприємствах, організаціях чи установах області було втрачено 15 тис. людино-днів, тобто кожний потерпілий в середньому перебував на лікарняному 45 днів.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільша кількість травмованих була зафіксована в сільському господарстві (28%), державному управлінні (19%), переробній промисловості (17%), освіті (7), діяльності транспорту і зв’язку (6%), а також у м.Вінниці (40%), Калинівському, (5%) Тростянецькому (5%), Козятинському (4%) та Крижопільському (4%) районах.

Із загальної кількості нещасних випадків 74% (329) були визнані пов’язаними з виробництвом, внаслідок чого потерпіли 259 осіб (у тому числі 69 жінок).

У порівнянні із минулим роком в 2011 році збільшився рівень травматизму зі смертельними наслідками. Так, у звітному році в області було зареєстровано 44 нещасних випадки зі смертельним наслідком на виробництві, із них 21 – безпосередньо пов’язаних з виробництвом. Загальна кількість загиблих від травматизму, пов’язаного з виробництвом, порівняно із 2000 роком зменшилась у 1,8рази.

В 2011 році найбільш розповсюдженими видами подій залишалися: падіння потерпілих – 82 особи (32%); дії предметів та деталей, що рухаються, розлітаються та обертаються, які призвели до травмування – 42 особи, (16%) падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, грунту тощо – 34 особи (13%); дорожньо-транспортні пригоди – 26 осіб (10%).

Більшість нещасних випадків із загальної кількості сталися з причин, що не потребують ніяких матеріальних витрат. Майже половина працюючих травмовані через організаційні причини, зокрема, через порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо – 49 осіб (19%); порушення трудової і виробничої дисципліни – 20 осіб (8%); невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними – 9 осіб (4%). 56 потерпілих (22%) отримали травми по технічним причинам, а саме: незадовільний технічний стан виробничих об’єктів – 33 особи (13%); недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки – 8 осіб (3%).

На відшкодування шкоди потерпілим та ліквідацію наслідків нещасних випадків на виробництві підприємствами, установами та організаціями нараховано 327,2 тис.грн., з яких 104,2 тис.грн. (32%) – це відшкодування потерпілим за перші п’ять днів непрацездатності, а 223,0 тис.грн. (6%) становлять інші виплати потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, здійснених за рахунок коштів підприємства.