Вінницька влада ініціюватиме розширення мережі комунальних аптек

Напередодні відзначення роковин Чорнобильської трагедії у приміщенні Вінницької ОДА зібрались представники громадських організацій – учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та влади на засідання Консультативної ради щодо виконання угоди «Про взаємодію та співробітництво між облдержадміністрацією, обласною Радою та Вінницької обласною організацією «Союз. Чорнобиль. Україна» з питань поліпшення соціального захисту постраждалих громадян.

З-поміж інших питань з боку „чорнобильців” було багато нарікань на систематичну проблему з видачею ліків в комунальній аптеці за пільговими рецептами. Зокрема, часто виникає така ситуація, що за рецептом, який дійсний протягом місяця, можна так і не встигнути отримати призначені ліки.

З такою проблемою погоджуються і представники влади.

- Для активізації роботи комунальних аптек, необхідно розширювати їхню мережу, - зазначає заступник голови Вінницької ОДА Любов Спірідонова. – Це єдине, на що влада має вплив, адже до складу Статутного фонду таких закладів входить комунальний капітал. Проте, на жаль, тут є і недоліки, оскільки через довготривалий механізм повернення державних коштів за пільгове використання ліків, і такі заклади фактично працюють в борг, чого, звісно, не робитиме, жоден комерційний заклад.

Начальник відділу охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації Лідія Діденко запропонувала винести питання щодо розширення мережі комунальних аптек в районах на наступну сесію Вінницької обласної ради.