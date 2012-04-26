"Батьківщина" кличе на мітинг
12:05, 26 квітня 2012Вінниця
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Захистити Юлю від тортур
Завтра під стінами будівлі обласної держадміністрації, де відбуватиметься засідання сесії облради, буде людно.
Як повідомила прес-служба Вінницької обласної парторганізації ВО „Батьківщина”, 27 квітня о 9.00 ранку тут відбудеться мітинг протесту проти тортур над лідером опозиції Юлією Тимошенко.
Вінницькі партійці запрошують усіх небайдужих до участі в акції.
„ Прийди, та вислови свою думку щодо цинічних дій влади та згортання демократичних процесів в Україні”, - закликають соратники Тимошенко.
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