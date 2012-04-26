"Батьківщина" кличе на мітинг

Завтра під стінами будівлі обласної держадміністрації, де відбуватиметься засідання сесії облради, буде людно.

Як повідомила прес-служба Вінницької обласної парторганізації ВО „Батьківщина”, 27 квітня о 9.00 ранку тут відбудеться мітинг протесту проти тортур над лідером опозиції Юлією Тимошенко.

Вінницькі партійці запрошують усіх небайдужих до участі в акції.

„ Прийди, та вислови свою думку щодо цинічних дій влади та згортання демократичних процесів в Україні”, - закликають соратники Тимошенко.