"Батьківщина" кличе на мітинг

12:05, 26 квітня 2012
Вінниця
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Захистити Юлю від тортур

Завтра під стінами будівлі обласної держадміністрації, де відбуватиметься засідання сесії облради,  буде людно.

Як повідомила прес-служба Вінницької обласної парторганізації ВО „Батьківщина”,  27 квітня о 9.00 ранку тут  відбудеться мітинг  протесту проти тортур над лідером опозиції Юлією Тимошенко.

Вінницькі партійці запрошують усіх небайдужих  до участі в акції.

„ Прийди, та вислови свою думку щодо цинічних дій влади та згортання демократичних процесів в Україні”, - закликають соратники Тимошенко.

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