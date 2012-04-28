Таланти Поділля – 2012 отримали грошові премії

Традиційне свято-зустріч керівництва обласної державної адміністрації та обласної Ради з талановитою учнівською та студентською молоддю «Таланти Поділля – 2012» відбулося у стінах музично-драматичного театру ім. Садовського.

Про це повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Вшанувати інтелектуальну еліту Вінниччини завітали цьогоріч заступник голови обласної державної адміністрації Любов Спірідонова, заступник голови обласної Ради Юрій Медведєв, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ігор Івасюк, народний депутат України, ректор ВНАУ Григорій Калетник та голова обкому профспілки працівників освіти і науки Сергій Пугачов.

«Сьогодні свято наших переможців - дітей, які в нелегкій боротьбі демонструють високий рівень знань, презентують Вінниччину в Україні і далеко за її межами. Ви – завтрашній день нашої держави, за вами - майбутнє України, - звернулася з вітальним словом до учасників заходу заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова. – Особлива подяка - педагогічній громадськості області, тому що у цих дітях – ваша любов, ваші знання, мудрість і мужність».

Дипломами, почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації, а також грошовими преміями (найменша з яких цього року складає 500 грн., найбільша – 3,2 тис. грн.) нагороджували переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, ІІ і ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, призерів спортивних змагань, переможців Всеукраїнських мистецьких та технічних конкурсів та педагогів, які їх підготували.

Нагороди отримали також кращі студенти та учні професійно-технічних навчальних закладів, які здобули перемоги на обласних та Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності, заклади та установи освіти області, що стали переможцями Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2012».

На святі нагороджено 289 учнів та 213 педагогічних працівників. А загалом на преміювання обдарованої молоді та їх наставників використано майже 500 тис. гривень.