Вінничан вчитимуть як визначити вік дитини-біженця

29 травня у Вінниці пройде семінар для представників усіх районних служб у справах дітей. Будуть розглядатися рекомендації з визначення статусу дітей-біженців та ознайомлювати з алгоритмами процедури визначення віку дітей в Україні.

- Діти не винні на якій території вони опинились з вини дорослих, - говорять активісти проекту. - І навіть якщо немає рекомендацій, інструкцій, є людський фактор. Ми спробуємо спільно порадитися як допомогти дітям, незалежно від кольору шкіри, від країни народження, від статків - відчувати себе дитиною. І не лише тому, що вона захищена конвенцією ООН про права дитини. А тому що ми є людьми. По ставленню до дітей визначається культурний рівень нації.

Громадські активісти Вінниччини визначили проблеми, які стосуються дітей-біженців в Україні: обмеження доступу до процедури надання статусу біженця, навіть у випадках, коли доступ до процедури надано, діти змушені жити в орендованому житлі, доступ до освіти, надання медичних послуг обмежений, відсутня офіційна статистика щодо кількості дітей-біженців у віці 15-18 років.

Волонтери, які займаються дітьми-біженцями у Вінниці, відзначають прогрес як громади так і державних органів влади у вирішення цих проблем.