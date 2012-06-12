Вінничан грабують хлопці з районів області

Майнові злочини серед усіх скоєних займають 50%. Про це повідомив начальник управління карного розшуку УМВС України у Вінницькій області Олександр Гланько.

- З початку року зареєстровано 2700 злочинів майнового характеру - пограбування, шахрайства, розбійні напади, - говорить Олександр Іванович. - По 1600 випадках особи вже встановлені і справи передані до суду. Маємо 35 розбійних нападів. Це вдвічі більше, ніж минулого року. З них вісім цьогорічних не розкрито. Зафіксовано 140 вуличних пограбувань. В основному грабує молодь віком від 16 до 22 років. Забирають мобільні телефони, золоті прикраси, сумки.

Як зазначає начальник управління, такі злочини більше скоюють молоді люди, які приїздть у Вінницю з районів області.

- Приїждажають розважитись, погуляти, - каже Гланько. - Потім гроші закінчуються, а їхати додому немає за що. Так ось, з 35 пограубвань цього року 20 скоєні саме хлопцями з сіл області.

Зафіксовано 136 пограбувань такого характеру, нерозкритих залишилось 52. Набільше скоєно у Ленінському районі міста Вінниці 28, з них не розкрито 20.