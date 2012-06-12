Подарунок без логотипу дорожче 32 грн. 85 коп. - це підкуп виборців

- Громадськість Вінницької області хоче взяти активну участь у контролі за дотриманням прозорості виборчого процесу та запрошує політичні сили бути максимально відкритими й політично коректними в ході кампанії, - заявив Олег Левченко, регіональний координатор моніторингової кампанії Громадянської мережі ОПОРА. - Подальше зростання рівня конфліктності у політичній кампанії може привести до підвищення напруженості у суспільстві та викликати недовіру виборців до результатів майбутньої виборчої кампанії.

Серед прикладів перешкоджання політичній діяльності у Вінницькій області – відмова Ладижинської міської ради в наданні приміщення для зустрічі з громадянами депутату обласної ради Григорію Заболотному та відмову в наданні йому місцевою телекомпанією ефірного часу всупереч попередньо підписаній угоді.

Одним із прикладів застосування брудних технологій, «чорного піару» та поширення недостовірної інформації стало розклеювання невідомими у місті Вінниця листівок без вихідних даних із зображенням міського голови Володимира Гройсмана та депутата обласної ради Сергія Кудлаєнка з написом «Неофашисти».

- Перед початком виборчої кампанії активізували свою роботу багато благодійних фондів, - говорить координатор виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська. - Так, у всіх без винятку регіонах політичні сили в травні надавали ветеранам продуктові набори «в комплекті» з агітацією. За орієнтовними підрахунками громадських спостерігачів, у рейтингу подарунків від потенційних кандидатів лідирували Чернівці - там пакет, який роздавали ветеранам до 9 травня представники Партії регіонів, коштував близько 135 грн., до нього входили макарони, олія, гречка, рис, цукор-рафінад, чай, шпроти, згущене молоко, горілка, цукерки... А найдешевші «пайки» роздавали на Вінниччині та Житомирщині – по 28-35 грн.

У своєму звіті ОПОРА дала оцінку загрози такої «доброчинності», також оприлюднила інформацію про діяльність політично активних державних службовців, які вже заявили про участь у виборах та проводять агітаційні заходи за кошти бюджету.

- Доброчинність, яка має ознаки підкупу виборців, стала одним з найпопулярніших інструментів впливу на окремі групи виборців (пенсіонерів, малозабезпечених, молодь, громадські організації тощо). Агітаційні матеріали, що розповсюджуються у ЗМІ без маркування «політична реклама», зустрічаються переважно в медіа обласного та районного рівня. Такі прояви передвиборчої кампанії до офіційного старту виборів (29 липня) є поза законом - зазначила Айвазовська.

За словами Ольги Айвазовської, наразі за ведення агітації, підкуп виборців чи фінансування кампанії з анонімних джерел потенційні кандидати не несуть жодної правової відповідальності. Така недобросовісна поведінка суперечить міжнародним стандартам, визначеним «Кодексом належної практики у виборчих справах». Принцип рівності можливостей неможливо реалізувати без прозорого фінансування учасників кампанії, проте на даному етапі джерела фінансування агітаційних заходів та рекламної продукції закриті для громадськості.

- Подарунок без логот ипу вартістю 32 грн. 85 коп - це підкуп виборців, - сказала Ольга. - Підкуп буде каратись позбавленням волі до 6 років.

Представник Вінницької правозахисної групи Світлана Побережець заявила, що їхні юристи будуть прискіпливо перевіряти усі факти порушень

- Ми не можемо бути тільки виборчим м’ясом, - сказала Світлана. – ми маємо бути активними спостерігачами бо це наші з вами гроші. День виборів – це єдиний день, коли ми можемо керувати країною. Головне, щоб ми не спали.

Довідково: Громадське спостереження ОПОРИ – це тип активної діяльності мережі, спрямований на незаангажовану оцінку процесу підготовки та проведення виборів, а також на запобігання порушенням через тотальний громадський контроль. Професійний моніторинг всіх етапів виборів здійснює опосередкований вплив на якість кампанії. Шляхом збору та поширення інформації серед цільової аудиторії, формується громадська думка всередині країни та за її межами. В стратегічній перспективі громадське спостереження фокусується на покращення системи виборів та окремих процедур. У 2012 році під час виборів народних депутатів України до ВРУ мережа ОПОРА реалізує масштабну кампанію довготермінового та короткотермінового спостереження, організує статистичний підрахунок голосів щодо результатів голосування за пропорційною складовою виборчої системи на основі репрезентативної вибірки, забезпечить 100% покриття дільниць своїми спостерігачами в окремих одномандатних мажоритарних виборчих округах. У рамках довготермінового спостереження в кожному з 225 округів працюватимуть спостерігачі ОПОРИ, а в день виборів до них приєднається ще 3 500 активістів. Організація використовуватиме новітні засоби поширення інформації щодо результатів спостереження, серед яких інфографіка та інтерактивні карти.

