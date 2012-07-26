Впавши з кладки, втопилася дитина

25 липня в с. М'якохід Бершадського району Вінницької областіна ставку загинула 10-річна дывчинка.

Про це повідомляє територіальне управління МНС України у Вінницькій області.

Як з’ясувалося ,дитина відпочивала разом з тіткою біля водойми.

Граючись дівчинка послизнулась та впала з кладки у воду й захлинулася.

Тіло було вилучене з води родичами загиблої та передано працівникам районного відділу міліції.

За фактом загибелі ведеться слідство.

З початку року на території Вінницької області внаслідок необережного поводження на воді загинуло 51 особа, з них 8 дітей.