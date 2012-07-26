Впавши з кладки, втопилася дитина
10:26, 26 липня 2012Вінниця
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Дівчинці десять років
25 липня в с. М'якохід Бершадського району Вінницької областіна ставку загинула 10-річна дывчинка.
Про це повідомляє територіальне управління МНС України у Вінницькій області.
Як з’ясувалося ,дитина відпочивала разом з тіткою біля водойми.
Граючись дівчинка послизнулась та впала з кладки у воду й захлинулася.
Тіло було вилучене з води родичами загиблої та передано працівникам районного відділу міліції.
За фактом загибелі ведеться слідство.
З початку року на території Вінницької області внаслідок необережного поводження на воді загинуло 51 особа, з них 8 дітей.
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