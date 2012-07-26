Про що Королевська домовлялася з Гройсманом?
І хто очолив «Україна – Вперед!»
Чи агітувала Наталя Королевська увійти мера Володимира Гройсмана до свого «народного списку» під час неофіційної зустрічі?
Сама лідерка «Україна-Вперед!» у розмові із журналістами зазначила, що про це мова поки що не йшла: «У вас молодий амбіційний міський голова, який має достойний авторитет у громади.
Який має свої плани та проекти, які успішно втілює у Вінниці. Поки що ми не обговорювали такі питання».
Не стали сенсаційними і кадрові довгоочікувані призначення на рівні області. На період виборів «виконуючою обов’язки» голови обласного осередку залишилася колишня лідерка вінницької «Батьківщини» та екс-нардеп Олена Вітенко.
Королевська зазначила, що вибори покажуть, чи зможе Вітенко в подальшому бути головою організації.
Також Королевська на площі біля Літнього театру представила кандидатів «народного списку». Хто із семи вінничан потрапить у прохідну частину партійного списку – буде відомо після з’їзду.