Через недбалого майстра зварювальник може осліпнути

Через недбалість майстра газового господарства поплатитись зором може його підлеглий - електрозварювальник .

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Тростянецького району порушено кримінальну справу за ч. 1 ст.272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років) відносно майстра Тростянецької виробничої дільниці Гайсинського міжрайонного управління газового господарства, який не забезпечив належні умови праці електрогазозварювальнику, внаслідок чого останній отримав виробничу травму у вигляді термічного опіку очей від самозапалення та вибуху ацетилено-повітряної суміші.