«Фронт змін» виключив з партії депутата міської ради

Безпартійним став депутат Ладижинської міської ради Дмитро Ковтуненко, який потрапив до її складу за партійним списком «Фронту змін», - повідомляє «Ладижинська газета».



У місті від партії А. Яценюка за списком пройшло два депутати Д. Ковтуненко та М. Цехмейструк.

За даними видання, під час голосувань вони здебільшого підтримували провладну більшість. Відтак, опозиція міста втратила можливість мати свого секретаря.

Журналісти - земляки прізвище вже відставного депутата-партійця знайшли на офіційному сайті «Фронту змін» в повідомленні про «очищення рядів».

З лав політичної партії «Фронт Змін» було виключено 149 депутатів із 2913, обраних від партії до місцевих рад усіх рівнів. Їх членство у партії було припинено в зв'язку із невиконанням Статуту, угоди про політичну відповідальність та рішень керівних органів партії.

Це не перший випадок в Ладижинській міській раді, коли депутата позбавили партійності.

Раніше членства у партії ВО «Батьківщина» був позбавлений Валерій Шубрат.

Наразі у Ладижинській міській раді залишився ще один депутат від «Фронту змін».