«Вінниця» спричинила скандал у Львові

Сьогодні, 26 липня, біля Львівської міськради відбувся мітинг проти перейменування вулиці Винниця на вулицю Омеляна Ковча.

Про це повідомляє ІА ZIK.

Загалом прийшло близько 100 протестувальників.

За словами мешканки цієї вулиці Ярослави Іванівни, вона живе на цій вулиці уже 40 років і їй дуже прикро, що сьогодні її перейменовують, змінюють історію.

«Людям потрібно переробляти документи на будинки та машини. Чому зараз ми повинні витрачати кошти, щоб змінити документи на свій власний будинок?» – каже вона.

Люди стояли із плакатами: «Поверни історичну назву вулиці», «Невігласи», «Комісія із перейменувань», «Поверни право голосу», «Не хочемо жити із сміттям», «Вулиці Винниці 500 років».

Львівська міськрада на сесії 24 травня прийняли ухвалу «Про перейменування вулиці Винниця на вулицю Омеляна Ковча». Рішення тоді підтримало 63 депутати із 90.