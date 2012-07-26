Ціна вінницьких яблук – 75 копійок

Заготівельна ціна вінницьких яблук на переробних підприємствах області починається із 75 копійок за кілограм.

Про це повідомив директор найбільшого області підприємства по переробці плодів та ягід «Аграна Фрут Україна» Віктор Харьков.

За його словами, яблучний сезон вже розпочався і на підприємстві очікують не гіршого результату, ніж у минулому році.

- Спека та погодні умови значно не вплинули на врожай яблук. В період закладки врожаю були сприятливі умови. Ми очікуємо отримати на переробку не менше плодів, ніж в минулому році, - зазначив Харьков.

Яблучний сезон сьогодні розпочали вже три потужних підприємства області. Врожай приймають від всіх верств населення безпосередньо на підприємствах.