У Вінниці вперше пройдуть міжнародні змагання зі стрільби

У Вінниці в середині жовтня пройде відкритий чемпіонат України серед молоді з кульової стрільби. За медалі змагатимуться у різних категоріях: пістолет, гвинтівка, рухома мішень. Ці змагання матимуть статус відбору на чемпіонат Європи 2013 року (лютий, Голландія) і тому зберуть усіх найсильніших.

– Планується, що у місто над Бугом приїдуть близько 300 провідних стрільців. Серед них буде учасник Олімпійських ігор-2012 пістолетчик Денис Кушніров (Дніпропетровськ) і бронзовий призер юнацьких Олімпійських ігор у Сінгапурі-2010 Сергій Кулиш (Черкаси), – сказав Віктор Щерба, старший тренер жіночої збірної України зі стрільби з гвинтівки, директор Вінницької обласної спеціалізованої ДЮСШ, віце-президент обласної федерації стрілецького спорту. – Причому турнір матиме статус відкритого, і тому до нас збираються приїхати поляки, білоруси, молдавани і німці. До речі, раніше на Вінниччині ніколи не проходило міжнародних змагань з кульової стрільби!

Зібрати сильний склад вдається завдяки гарним призам і допомозі спонсорів. – Особливо хочу відзначити важливу роль у організації відкритого чемпіонату України голови Вінницької районної федерації кульової стрільби Віктора Писаренка, директора заводу «Форт». На його підприємстві було виготовлено 40 установок для стрільби з пневматичної зброї (раніше у нас їх було лише 5), – додає Віктор Щерба. – Завдяки такій кількості обладнання чемпіонат ми проведемо у великому спортзалі обласного спорттовариства «Динамо». З часом ми збираємось започаткувати міжнародний Кубок Поділля з кульової стрільби за аналогією із акробатичним турніром «Зірки над Бугом», який щорічно збирає провідних спортсменів з багатьох країн.