Вінницькі селяни намагаються заробити на коноплях

25 липня в ході проведення відпрацювання в селі Старостинці, працівниками Погребищенського райвідділу міліції під час огляду присадибної ділянки виявили коноплі.

Як повідомив СГЗ УМВС уВінницькій області, 47-річна місцева жителька насіяла та виростила майже 80 рослин коноплі.

Нарковмісні рослини вилучили та направили в на експертизу.

Всього за добу виявлено 9 фактів незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.