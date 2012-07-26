Вінницькі селяни намагаються заробити на коноплях

14:28, 26 липня 2012
Вінниця
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«Наркобарони» городнього масштабу

25 липня в ході проведення відпрацювання в селі Старостинці, працівниками Погребищенського райвідділу міліції під час огляду присадибної ділянки виявили коноплі.

Як повідомив СГЗ УМВС уВінницькій області, 47-річна місцева жителька  насіяла та виростила майже 80 рослин коноплі.

Нарковмісні рослини вилучили та направили в на експертизу. 

Всього за добу виявлено 9 фактів незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

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