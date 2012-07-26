Джига та посол Франції домовились про запліднення українських корів

26 липня Вінницьку область вперше відвідав посол Франції в Україні Ален Ремі. Зранку пана посла зустріли біля ставки «Вервольф», що у селищі Стрижавка Вінницького району і провели ознайомчу екскурсію.

- Це не найприємніший об’єкт для візиту, але історію треба знати, - сказав пан Ален Ремі. – Є хороші основи, щоб французькі туристи відвідували такі історичні місця, адже більшість не знає про такі факти в історії.

Після посол з делегацією відвідав сади підприємства «Аграна-Фрут», з яким працює два крупних французьких підприємства. А в обідню пору з французькою делегацією зустрілись голова Вінницької ОДА Микола Джига, голова Вінницької облради Сергій Татусяк та ректор Вінницького аграрного університету Григорій Калетнік.

Оскільки посол вільно володіє російською мовою, то спілкування відбулося без перекладачів. Губернатор Микола Джига презентував Вінницьку область французьким гостям.

- Минулого року товарооббіг між Францією та Вінницькою областю склав 19 мільйонів 335 тисяч доларів, - вказав Микола Васильович. - З Франції ми отримуємо парфумерію та медичні препарати, а відправляємо у Францію жири та текстиль.

- Я давно хотів приїхати до Вінниці, бо це недалеко від Києва, - сказав у відповідь Ален Ремі. – Я багато чув від своїх європейських колег про Вінницю, особливо після ваших травневих свят Дні Європи. Вони сказали, що Вінниця відрізняється від інших міст України. І я буду робити все, щоб залучати побільше французьких інвесторів у вашу область.

На запитання посла яким би Вінниця бачила співробітництво з Францією, губернатор з ходу відповів:

- У Франції є особлива порода корів, з молока яких виробляється дуже смачний сир, який прослава Францію на весь світ, - сказав Микола Джига. - І ми б хотіли б співпрацювати з Францією саме у розвитку молочно-тваринного виробництва. Хотілося б отримувати з Франції матеріал для запліднення корів. Я бачив, що у тих господарствах де виробляється молоко, є хороший прибуток.

- Село Зведенівка Шаргородського району два роки вже співпрацюють з село провінції Бретань, - додав голова Вінницької облради Сергій Татусяк. - Наші селяни вже були у Франції і мали гарні контакти. І з вашою допомогою ми хотіли мати контакти з просвітницькою метою. Бо той шлях, що пройшла Франції з питань децентралізації влади та реформування регіональної моделі влади буде дуже корисним для нас.

На завершення зустрічі губернатор подарував французьким гостям книги про Вінницьку область, а у відповідь отримав пляшку французького натурального арманьяку.

- Це один з рідкісних продуктів, які в Україні не виробляють, це арманьяк із провінції Гасконь, - сказав Ален Ремі.

Після зустрічі посол з делегацією поїхали у Іллінці на молочний завод «Люстдорф».

