Вінничани ніяк не сплатять за комуналку 144 мільйони боргу

У січні – червні 2012р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 501,8 млн. грн., що порівняно з відповідним періодом 2011р. більше на 4,7% (або на 23,4 млн. грн.).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 108,4% від нарахованих сум у 2012р. та 78,0% від усієї суми нарахувань (з урахуванням заборгованості минулих років).

Найбільший рівень сплати у червні 2012р. спостерігався у Іллінецькому, Немирівському, Вінницькому, Томашпільському, Теплицькому, Тростянецькому районах (241,1–129,2%), найменший – у Хмільницькому, Жмеринському, Ямпільському, Козятинському районах (75,7–93,1%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у червні 2012р., порівняно з відповідним періодом 2011р., збільшились на 7,4% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт год.) становили 207,68 грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у червні 2012р. порівняно з травнем на 2,9% і становила 143,7 млн. грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 1,9 місяця.

Найбільшу частку складала заборгованість за газопостачання – 69,7 млн. грн. (48,5%), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 38,8 млн. грн. (27,0%), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 22,6 млн.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 № 976 «Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги» у червні 2012р. з населенням було укладено 53 договори щодо погашення реструктуризованої заборгованості.

Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 181,5 тис. грн., а сума внесення платежів з урахуванням довгострокових договорів, склала у червні 2012р. 95,0 тис. грн.