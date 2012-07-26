Приріст промислового виробництва Вінниччині зробив Ахметов

Приріст промислового виробництва на Вінниччині у січні–червні 2012 року становив 9,3% (по Україні – 0,4%).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

На зростання темпів по області вплинуло збільшення виробництва в добувній і переробній промисловості на 9,8 і 0,2% відповідно, та на 26,4% – у виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води.

Індекс виробництва промислової продукції Вінницької області в 2011 році склав 100,0%.

Частка області в 2011 році у загальнодержавному обсязі реалізованої продукції склала 1,6%. Виходячи з природнокліматичних та історичних умов, найбільш вагоме місце у промисловому комплексі Вінниччини займає переробна промисловість – на цей сектор виробництва припадає 74,0% від загального обсягу реалізованої регіоном в 2011 році промислової продукції. Робота підприємств цього виду економічної діяльності є основним фактором формування індексу обсягу промисловості в цілому по області.

Пріоритетним напрямком розвитку переробної промисловості Вінниччини є харчова промисловість, яка постійно займає провідне місце на державному рівні по виробництву окремих видів продуктів харчування.

Так, вагому частку у виробництво на державному рівні вносять підприємства по переробці та консервуванні овочів та фруктів, питома вага яких у виробництві джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових складає 53,8% вітчизняного виробництва, соків концентрованих, включаючи купажовані, – 26,4%.

На молокопереробних підприємствах Вінниччини випускається майже третина (32,7%) загальнодержавного обсягу виробництва молока обробленого рідкого, 14,2% – масла вершкового, 7,2% – спредів та сумішей жирових, 3,9% – сирів жирних. Традиційно Вінницька область вважається однією із основних складових цукрової галузі України, її частка в загальнодержавному виробництві у 2011 році становила 17,0%.

Значне місце займає область і у виробництві: виробів кондитерських з цукру (включаючи білий шоколад) – питома вага регіонального випуску даного виду продукції у вітчизняному виробництві складає 23,7%; яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої – 20,6%; горілки, інших міцних спиртних напоїв – 17,8%; печива солодкого і вафель – 8,7%.

В легкій промисловості на Вінницьку область припадає майже 30% загальнодержавного виробництва чоловічих та хлопчачих пальт, на півпальт, накидок, плащів, курток теплих типу «парки» чи «аляски» та виробів аналогічних, понад 8% – костюмів.

60% випуску брусків, планок та фризів профільованих для паркетного покриття підлоги, більше третини видобутку каоліну та глини каолінової, 8,2% виробництва цегли керамічної невогнетривкої будівельної в країні належить підприємствам Вінницької області.