Вболіваємо разом за п’ятьох вінничан у Лондоні!

Сьогодні, 27 липня, стартують літні Олімпійські ігри у Лондоні. Триватимуть вони до 12 серпня.

245 українських спортсменів візьмуть участь в Олімпіаді. З них – 5 вінничан.

Це олімпійські чемпіонки Наталя Добринська (легкоатлетичне багатоборство) і Інна Осипенко-Радомська (веслування), учасниця минулої Олімпіади Анна Письменська (стрибки у воду) і дебютантка ігор Ольга Яковенко (спортивна ходьба).

Також Вінницю на Параолімпійських іграх у Лондоні представлятиме пауерліфтер з порушеннями опорно-рухового апарату Анатолій Миколюк.

На думку експертів, реальні шанси на медалі є у всіх вінницьких олімпійців, окрім Ольги Яковенко. Вона сама розраховує дістатись фінішу у групі лідерів, але на призове місце особливо не розраховує, як і її тренер, учасник минулих Олімпійських ігор Андрій Ковенко.

Наталя Добринська цього року побила світовий рекорд, і тому її шанси бути навіть першою – чималі.

Інна Осипенко-Радомська у Лондоні виступатиме одразу на двох дистанціях, і розраховує на вдалий виступ.

На іграх у Пекіні-2008 зовсім юній, 17-річній, стрибунці Анні Письменській лише трохи не вистачило до медалі, а зараз спортсменка, набравшись досвіду, цілком логічно прагне дістатись призового місця.

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До речі, за успіхи у Лондоні українські олімпійці отримуватимуть не лише моральну підтримку. Державою передбачено премії за завоювання золотої медалі Олімпіади у Лондоні 100 тисяч доларів.

За срібну нагороду видаватимуть 75 тисяч доларів, за бронзову - 50 тисяч доларів. Про це повідомив перший заступник голови Державної служби молоді та спорту Сергій Глущенко. При цьому видача квартир олімпійцям, за словами Глущенка, є прерогативою обласних державних адміністрацій.