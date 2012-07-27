На посади у райдержадміністрації претендує 12 осіб

Губернатор Микола Джига зустрівся з 12-ма претендентами на посади у райдержадміністрації Барського, Могилів – Подільського та Тростянецького районів, повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

- Окрім відповідних фахових знань, претенденти на керівні посади повинні володіти соціально-економічною ситуацію в своїх територіях та мати чіткий план заходів з покращення стандартів життя громадян, - сказав Микола Васильович. - Таким чином, здатність визначити стратегічні пріоритети розвитку тих чи інших галузей стала основним критерієм прийняття остаточного рішення по кожній кандидатурі.

Микола Джига підкреслив, що починати роботу слід з детальної інвентаризації наявних ресурсів в кожному районі.

- Треба зробити баланс, звести усе, що є в районі. Розібратися з інфраструктурою промисловості», - зазначив він. - Саме влада на місцях повинна вишуковувати усі можливості для залучення інвестицій та розвитку нового виробництва, яке забезпечить робочі місця.

Оцінювати роботу чиновників, наголосив Микола Джига, будуть не по формальних показниках, а по реальних зрушеннях в економіці.