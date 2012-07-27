Чоловік, що постраждав в аварії на Космонавтів, помер

Чоловік, який увечері 25 липня постраждав в аварії біля ресторану Кельце, помер.

Про це повідомили друзі родини загиблого.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, на перехресті Космонавтів та Келецької сталася жахлива аварія, жертвою якої стали три молоді людини.

За свідченнями очевидців, мотоцикліст на швидкості наїхав на чоловіка недалеко від пішохідного переходу біля «Кельце» і колесами свого мото тягнув його метрів 20 повз тролейбусну зупинку. Коли чоловіка відкинуло на узбіччя дороги, водій виїхав на жінку на зупинці, а потім його самого викинуло із сидіння.

На місце пригоди виїхали правоохоронці та три «швидких».

За даними правоохоронців, водій мотоцикла «Хонда», 16-річний учень школи №16 отримав закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом латерального краю лівої лопатки, множинний забій м'яких тканин тулуба, обширні садна передньої черепної стінки.

30-річний чоловік, який потрапив під колеса, отримав закриту черепнуо-мозкову травму, мозкову кому, внутрішню кровотечу.

У жінки, яка значиться у повідомленні ДАІ як пасажирка мотоцикла, 16-річна учениця школи №2 - черепно-мозкова травма, забій головного мозку, судомний сидром та тупа травма.