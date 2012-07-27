Маршрутки знову почнуть тестувати 23 серпня

Саме з кінця серпня у Вінниці зростатиме пасажиропотік, який традиційно зменшується у літній період через відустки і канікули.

- За результатами моніторингу, який триватиме у цей час, будуть прийматися рішення щодо організації руху транспорту у місті, - каже радіо "Місто над Бугом" директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради Олексій Пидоченко. - А зараз триває другий етап тестового режиму.

Нагадаємо, що транспортна реформа у Вінниці розпочалася 23 лютого, після якої було скорочено загальну кількість маршрутних таксі.