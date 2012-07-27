До Дня хрещення Русі на Вінниччині відкриються три храми

28 липня увесь православний світ святкуватиме 1124-й День хрещення Русі. Цього дня в усіх храмах Вінниччини будуть відслужені святкові літургії.

Святкові культурні заходи розпочнуться 27 липня о 19.30 у Вінниці, біля храму Святителя Луки Кримського (на Хмельницькому шосе), де пройде концерт православного співака Валерія Малишева.

Цього ж дня митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон освятить храми в селі Калитинка Шаргородського району, 28 липня — у селі Бригидівка Барського району, а 6 серпня – в Жданівці Хмільницького району. Про це повідомили у відділі у справах релігій Вінницької облдержадміністрації.

