Вінницька мерія шукає бажаючих взяти в оренду їдальню

Виконавчий комітет Вінницької міської ради оголосив конкурс на право оренди трьох вільних об'єктів нерухомого майна.

Про це йдеться в рішенні № 1745 виконкому Вінницької міської ради повідомляє сайт ВінницяІнфо.

Частина вбудованих підвальних приміщень адміністративної будівлі по вул. 50-річчя Перемоги, 7, загальною площею 198 м кв. Об'єкт призначений для розміщення закладу громадського харчування, який не здійснює торгівлю підакцизними групами товарів. Розмір стартової орендної плати за перший місяць 1500 грн.

Також пропонується в оренду на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку по пр. Юності, 44 частина вбудованих приміщень, що призначені для розміщення фізкультурно-спортивного закладу на площі 152,7 м кв. Розмір стартової орендної плати за перший місяць 1000 грн.

По вул. Стеценка,25 під майстерню з ремонту електропобутових товарів пропонується в оренду частина вбудованих підвальних приміщень площею 133,9 м кв. Розмір стартової орендної плати зпа перший місяць 1800 грн.