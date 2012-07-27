У Крижопільській колонії відкрили двері

25 липня управління Державної пенітенціарної служби у Вінницькій області організувало день відкритих дверей у Крижопільському виправному центрі №113, що на Вінниччині.

Цього дня до виправного центру, де утримується майже чотириста засуджених, завітали журналісти, представники Городківської селищної і Крижопільської районної рад, посадовці обласного управління Державної пенітенціарної служби у Вінницькій області.

Гостям установи її начальник майор внутрішньої служби Сергій Колесник продемонстрував умови утримання засуджених, кімнати гуртожитків в яких проживають по 2-5 чоловік, місця проведення дозвілля, кабінет психологічного розвантаження, кімнати для проживання родичів і близьких, які відвідуючи засуджених проживають у час відвідин разом з ними, об’єкти виробництва і підсобного господарства де працюють ув’язнені.

У цьому виправному закладі і спрощеним рівнем безпеки сьогодні перебуває 393 засуджених. Вони потрапили сюди з тюрем і колоній різних ступенів суворого утримання за зразкову поведінку, стали на шлях виправлення і мають усі шанси для умовного дострокового звільнення.

- Минулого року з Крижопільського виправного центру умовно достроково було звільнено більше 400 ув’язнених, - підкреслив заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби у Вінницькій області підполковник внутрішньої служби Юрій Тимошенко. - А цього року, по липень включно, із-за стін центру на волю вже вийшло більше 250 осіб.

Начальник установи Сергій Колесник додав, що за досвідом служби практично 95% засуджених, які потрапляють сюди, виходять звідси умовно достроково, а лише 5% «мотають» весь строк присудженого покарання.

- Працює тут кожен від старого до молодого, - говорить майор внутрішньої служби Сергій Колесник, - лише звільнення від лікаря може завадити трудотерапії, як одного із основних методів виховання «мешканців» установи. Але й і заробляють тут хлопці теж непогано, середня зарплатня ув’язненого складає 600-700 гривень і мають можливість витрачати зароблене на продукти харчування в магазинах за межами периметру, на досить комфортні номери готельного типу коли до них приїздять рідні. Доба проживання в таких кімнатах коливається від 30 до 100 гривень на особу, усе залежить від умов і комфорту. Так найдорожчим є двокімнатний номер з телевізором, кухнею і холодильником. Якщо, приміром, дружина ув’язненого приїхала з дітьми, то й для них є двоярусне ліжко поруч з двомісним батьківським. Усі меблі у кімнатах зроблені власними руками утриманців.

Крім роботи у меблевому цеху, на майданчику для виготовлення дерев’яного брусу, у хлібопекарні, у підсобному господарстві з птицею, півсотнею голів свиней і півтора десятками великої рогатої худоби підопічні майора Колесника найбільше зайняті на виробництві деревного вугілля. Ці робочі об’єкти знаходяться в дозволеній для подібних установ п’ятикілометровій зоні, адже є певні технологічні, екологічні та інші вимоги для подібних підприємств. Деревне вугілля, яке майже на 100% експортується за кордон, і дає левову частку прибутку від власної господарської діяльності державі, спрямовується на розвиток пенітенціарної системи і на покращення умов утримання засуджених у центрі.

І на останок підкреслю, що проведення дня відкритих дверей співпав з роботою у центрі відомого в Україні фотомитця Ігоря Карпенка. Майстер фотографії з фотографуючи портрети ув’язнених працював над власним фотопроектом, який має назву «Ідеальний світ. Україна».

- Мої герої – прості, невідомі нікому, пересічні люди сіл, містечок і міст України, обличчя, очі в яких відображаються їх долі. Тут за високим парканом з колючкою також жиють люди, і кожен з них має своє, унікальне обличчя українця. Тому, я тут, - прокоментував Ігор.