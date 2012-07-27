Найкрутіший наркопритон Ямполя «накрила» міліція
11:15, 27 липня 2012Вінниця
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«На хаті»
26 липня в ході проведення відпрацювання в місті Ямпіль, працівниками міліції було встановлено, що 47-річний місцевий житель надавав своє помешкання для вживання наркотичних засобів іншим особам.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Речові докази, а саме поліетиленові пляшки з залишками речовин бурого кольору вилучені та направлені в НДЕКЦ при УМВС.
Всього за добу правоохоронцями області виявлено 4 факти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин
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