На чоловіка напав отруйний павук

Вчора у Крижополі сталася прикрість з 36-річним мешканцем селища.

Поки чоловік годував свиней на нього напав павук невстановленого виду.

Після укусу комахи чоловікові стало настільки зле, що його довелося госпіталізувати до тамтешньої райлікарні.

Як повідомляє ТУ МНС у Віницькій області, наразі потерпілий перебуває у задовільному стані.

Медики встановлюють, чи був павук отруйним.