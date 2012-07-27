Матвієнко переплюнув Черновецького?

Активістами громадянського руху «Спільна Справа» в рамках незалежного моніторингу парламентських виборів виявлені факти непрямого підкупу виборців у Вінницькій області.

Про це на сторінці Facebook пише лідер громадянського руху «Спільна Справа», координатор Податкового майдану 2010 року Олександр Данилюк, - повідомляє UAINFO.

Так ,у місті Бершадь Вінницької області від імені народного депутата Анатолія Матвієнка (НУНС) виборцям безкоштовно роздаються аптечки медичні з набором медикаментів першої необхідності.

В обмін виборці залишають свої особисті дані: ім'я, адресу проживання та номери телефонів.

Анатолий Матвієнко планує балотуватися до Верховної Ради по виборчому округу № 17, у який крім Бершадського також входять Гайсинський, Теплицький, Тростянецький райони і місто Ладижин.

Активістами руху і раніше фіксувалися випадки підкупу на даному окрузі. Так, до Великодня Анатолій Матвієнко подарував виборцям мобільні телефони.



