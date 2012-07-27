Дитина спалахнула, як смолоскип
12:16, 27 липня 2012Вінниця
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Братики підпалили пляшку з бензином
26 липня о 12:40 на пункт зв’язку окремого поста державної пожежної охорони смт Чечельник надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення поступив 11-річний хлопчик з діагнозом «опіки тіла 35%».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, двоє братів, граючись на вулиці, знайшли пляшку з бензином.
Хлопці підпалили її, і від спалаху бензину один з них отримав опіки обличчя, шиї, передньої та бокової грудної клітки, передньої черевної стінки, правої верхньої кінцівки та обох кистей рук.
На даний час дитина перебуває в реанімаційному відділенні у шоковому стані.
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