Дитина спалахнула, як смолоскип

26 липня о 12:40 на пункт зв’язку окремого поста державної пожежної охорони смт Чечельник надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення поступив 11-річний хлопчик з діагнозом «опіки тіла 35%».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, двоє братів, граючись на вулиці, знайшли пляшку з бензином.

Хлопці підпалили її, і від спалаху бензину один з них отримав опіки обличчя, шиї, передньої та бокової грудної клітки, передньої черевної стінки, правої верхньої кінцівки та обох кистей рук.

На даний час дитина перебуває в реанімаційному відділенні у шоковому стані.

