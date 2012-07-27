Вінничанка намагалась зарізатися
12:45, 27 липня 2012Вінниця
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Спроба «харакірі»
26 липня о 23:20 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №28 смт Томашпіль надійшло повідомлення про те, що до терапевтичного відділення районної лікарні було доставлено жінку 1974 року народження, яка намагалася скоїти суїцид шляхом проникаючого ножового поранення в область живота.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
На даний час потерпіла перебуває в терапевтичному відділенні лікарні в стані середньої важкості.
Причини події встановлюються.
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