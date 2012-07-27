Вінничанка намагалась зарізатися

26 липня о 23:20 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №28 смт Томашпіль надійшло повідомлення про те, що до терапевтичного відділення районної лікарні було доставлено жінку 1974 року народження, яка намагалася скоїти суїцид шляхом проникаючого ножового поранення в область живота.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На даний час потерпіла перебуває в терапевтичному відділенні лікарні в стані середньої важкості.

Причини події встановлюються.