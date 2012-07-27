На Вінниччині орудують «чорні лісоруби»

13:00, 27 липня 2012
Вінниця
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Ловлять лісники і міліція

Лісівники Вінниччини разом з працівниками органів внутрішніх справ області організували спільну роботу для боротьби з лісопорушеннями, браконьєрством та забезпечення протидії лісовим пожежам.

Про це повідомила прес-служба Вінницького облуправління лісового та мисливського господарства.

Така взаємодія двох структур уже приросить свої результати в питаннях збереження, відтворення раціонального використання лісових ресурсів.

Для здійснення такого державного контролю у лісовому та мисливському господарстві створено 12 підрозділів оперативного реагування. Проведено 862 рейди, в яких взяли участь 1350 чоловік, в т.ч. 142 працівники міліції.

За фактами виявлених лісопорушень до правоохоронних органів передано 9 справ. До адміністративної відповідальності притягнуто 56 осіб, сума штрафів склала 6000 грн.

До складу оперативних груп входять також працівники природоохоронних органів, користувачі мисливських угідь, громадські лісові та мисливські інспектори, представники ЗМІ.

 

 

 

 

 

 

 

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