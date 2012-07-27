Вінничани впав з даху будинку
13:25, 27 липня 2012Вінниця
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Допомагав ремонтувати
26 липня о 16:10 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №3 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що житель обласного центру, 1975 року народження, впав з висоти.
За слівами працівників міліції, потерпілий впав з даху будинку свого родича під час ремонтних робіт.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
На даний момент потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні 2-ї міської клінічної лікарні.
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