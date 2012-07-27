Чиновника РДА судитимуть за недбалість

Прокуратурою Погребищенського району порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, якщо вона спричинила тяжкі наслідки,- карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років) відносно головного бухгалтера Погребищенської районної державної адміністрації.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Посадовець видав громадянину довідку для перерахунку пенсії, де зазначено неправдиві дані про розмір зарплати та надбавок.

У зв’язку з цим йому упродовж 2008-2012 зайво виплачено пенсії на суму 157 тис.грн.



