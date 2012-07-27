"Вінницьких перців" запросив президент

В запрошенні поборотися за Кубок президента України, вказано, що до участі запрошуються кращі команди Клубу веселих і винахідливих.

- Ми отримали офіційне запрошення на участь у цьому Кубку, і звичайно ж погодились грати, - говорить директор команди КВН «Вінницькі перці» Сергій Борзов. - Спробуємо представити Вінницю на повну. Оскільки місто втратило нині професійну футбольну команду, то хоч у КВНі має всі шанси реабілітуватись і довести, що ми кращі принаймні у гуморі. А для цього є все, що треба - це наше поле гри, наші жарти, наше розуміння публіки. Все на нашу користь! Тож якщо рішення жюрі не будуть заполітизовані, матимемо гарні шанси.

Кубок відбудеться в два етапи 13, 14 вересня та 22 жовтня в Києві, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

Ось які команди гратимуть разом з "Вінницькими перцями":

- збірна блондинок України, Харків;

- "Бомба", Млинів;

- збірна портових міст, Миколаїв - Південний;

- "Чорне золото", Азербайджан;

- "Дніпр", збірна Дніпропетровська;

- збірна НАУ, Київ;

- збірна КПІ, Київ;

- "R2D2", Харків;

- "VIP", Тернопіль;

- "Інжекон", Санкт-Петербург;

- "Ананас", Вязьма;

- збірна Чеченської республіки;

- "КемБрідж", збірна Кемерово;

- "Союз", Тюменська область;

- збірна Казахстана;

- "Білі роси", Мінськ - Гродно;

- команда з Грузії;

- збірна Арменії, Єреван;

- "Аляска", Київ;

- "Другий світ", Луганськ.