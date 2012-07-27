"Вінницьких перців" запросив президент
Поборотися за Кубок
В запрошенні поборотися за Кубок президента України, вказано, що до участі запрошуються кращі команди Клубу веселих і винахідливих.
- Ми отримали офіційне запрошення на участь у цьому Кубку, і звичайно ж погодились грати, - говорить директор команди КВН «Вінницькі перці» Сергій Борзов. - Спробуємо представити Вінницю на повну. Оскільки місто втратило нині професійну футбольну команду, то хоч у КВНі має всі шанси реабілітуватись і довести, що ми кращі принаймні у гуморі. А для цього є все, що треба - це наше поле гри, наші жарти, наше розуміння публіки. Все на нашу користь! Тож якщо рішення жюрі не будуть заполітизовані, матимемо гарні шанси.
Кубок відбудеться в два етапи 13, 14 вересня та 22 жовтня в Києві, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.
Ось які команди гратимуть разом з "Вінницькими перцями":
- збірна блондинок України, Харків;
- "Бомба", Млинів;
- збірна портових міст, Миколаїв - Південний;
- "Чорне золото", Азербайджан;
- "Дніпр", збірна Дніпропетровська;
- збірна НАУ, Київ;
- збірна КПІ, Київ;
- "R2D2", Харків;
- "VIP", Тернопіль;
- "Інжекон", Санкт-Петербург;
- "Ананас", Вязьма;
- збірна Чеченської республіки;
- "КемБрідж", збірна Кемерово;
- "Союз", Тюменська область;
- збірна Казахстана;
- "Білі роси", Мінськ - Гродно;
- команда з Грузії;
- збірна Арменії, Єреван;
- "Аляска", Київ;
- "Другий світ", Луганськ.