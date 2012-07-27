Податківці «видушили» з підприємств додаткові 103 мільйони ПДВ

Про плюсові показники зі збору податків до казни рапортують вінницькі податківці.

За даними Відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю за матеріалами управління прогнозування, аналізу,обліку та звітності ДПС у Вінницькій області, «завдяки злагодженій роботі всіх структурних підрозділів органів державної податкової служби області, вдалося забезпечити приріст надходжень по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 101,6% (+29,7 млн. грн.), податку на додану вартість - на 28,5% (+102,9 млн. грн.), платі за землю - на 26,8% (+28,5 млн. грн.), податку з доходів фізичних осіб - на 11,3% (+73,1 млн. грн.)».

Звісно, за наповнення державної скарбниці честь їм та хвала.

Проте неофіційно чимало чиновників, а бізнесмени – вголос кажуть, що отой приріст надходжень по ПДВ – ніж, занесений над головою промисловості області, особливо експортно орієнтованої.

Йдеться ось про що: влада звітує про автоматичне повернення ПДВ експортерам, а насправді ж фіскальні структури вишукують усякі зачіпки, аби податок на додану вартість не повертати, щоб гроші залишалися в розпорядженні уряду. Треба ж за щось владі передвиборні ініціативи Президента виконувати!

Тільки у Вінниці нині місцева влада намагається якось домовитися з податківцями, які ніяк не залишать в спокої «Барлінек» та «Вінницяпобутхім», а губернатор ще донедавна з усіх можливих трибун заявляв, що не дасть душити вінницький бізнес надуманими перевірками…

Один серйозний чиновник навіть порівняв нинішню неофіційну стратегію неповернення ПДВ з продрозверсткою молодої радянської влади. Чим усе закінчилось – пам’ятаємо.

Втім, сподіватимемось на краще.

Що ж до наповнення бюджету, то протягом першого півріччя 2012 року органами державної податкової служби області мобілізовано до бюджетів усіх рівнів 2043,6 млн. грн., що на 212,3 млн. грн. або на 11,6% більше ніж у першому півріччі 2011 року.

При цьому, до Державного бюджету зібрано 1054,2 млн. грн., що на 73,1 млн. грн. або на 7,5% більше січня-червня 2011р.

До місцевих бюджетів надійшло 989,4 млн. грн., що на 16,4% або на 139,2 млн. грн. перевищує фактичні надходження першого півріччя 2011 року.