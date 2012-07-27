Влада нагородила кращих гравців «ДІАЄВРО-2012»

Восьмеро вінничан - учасників Міжнародного чемпіонату з міні-футболу серед людей хворих на цукровий діабет «ДІАЄВРО-2012» отримали обласні відзнаки і нагороди за ІІІ призове місце у даному турнірі.

27 липня голова облдержадміністрації Микола Джига та голова обласної Ради Сергій Татусяк вручили гравцям Почесні грамоти ОДА і ОР та медалі від облспорткомітету. А Дмитро Марченков, який став найкращим гравцем турніру, забивши 16 голів, отримав ще й Почесний кубок, - повідомляє офіційне Інтернет-представництво Вінницької обласної ради.

Вітаючи футболістів з перемогою, Сергій Татусяк подякував їм за «патріотизм та бажання перемагати».

– Ви знаєте, що і легендарний Пеле теж мав діагноз «цукровий діабет», але завдяки праці, старанню та наполегливості – те, що показуєте ви сьогодні – він добився визнання і всесвітньої слави, – порівняв С.Татусяк.

Голова облради додав, що пропаганда спорту серед людей з різними хворобами – це на сьогодні важливе завдання для влади.

– Ми мусимо виходити на районний рівень, підтягувати ваших колег там. І ми це будемо робити, безумовно, за вашої участі, – звернувся до футболістів «ДІАЄВРО-2012» Сергій Татусяк.

Микола Джига побажав гравцям позбутися страшного діагнозу і насолоджуватися життям.

Він також відзначив велику організаційну роботу голови Громадської ради, головного лікаря обласного клінічного ендокринологічного диспансеру Пилипа Прудиуса.

– Це людина, яка лікує хвороби не тільки ліками, а й рухом, спортом. Бажаю, щоб вашим ентузіазмом «заразилися» і здорові люди, – сказав М.Джига.

Натомість футболісти пообіцяли не зупинятися на досягнутому і скоро порадувати вінничан новими досягненнями.

Довідка. За ініціативи Української діабетичної федерації, громадської ради при Вінницькій ОДА, громадської ради при Вінницькій обласній Раді після Чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» в м. Києві 4-9 липня 2012 року було проведено Міжнародний чемпіонат з міні-футболу серед людей хворих на цукровий діабет «ДІАЄВРО-2012».

У турнірі взяли участь 8 команд з різних країн світу (Україна, Італія, Білорусія, Польща, Хорватія, Словаччина, Казахстан, Узбекистан). Збірна команда України зайняла ІІІ призове місце.