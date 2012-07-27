Вінницький боксер Кучер у рейтингу вище за Узєлкова

Тисячі вінничан уважно слідкують за успіхами нашого провідного боксера-професіонала В’ячеслава Узєлкова. Популярним він став після участі у численних телешоу.

На жаль, мало хто знає, що місто над Бугом представляє ще один сильний боксер-профі, який, на відміну, від Узєлкова, досі є непереможним на рингу. Це важковик (категорія до 90,717 кг) Дмитро Кучер (17 перемог–0 поразок, 13 нокаутів).

Нещодавно Кучер став володарем вакантного титулу WBC International Silver у першій важкій вазі. Цього він досяг у Києві завдяки швидкій перемозі над Сезаром Давидом Кренсом (20-6, 13 КО) з Аргентини. Побувавши в нокдауні в першому раунді, Кренс остаточно капітулював в третьому, коли після точного попадання Кучера вилетів за канати.

– Кренс перемагав екс-чемпіона світу Фернандеса, тобто це був дуже сильний опонент, – розповідає перший тренер Дмитра Кучера – вінничанин Анатолій Гаврілов. – Дмитро Кучер нині посідає 12-е місце у загальному світовому рейтингу у першій важкій вазі. Для порівняння: у цьому ж рейтингу знаменитий Рой Джонс посідає лише 24-у сходинку (після двох останніх поразок), а В’ячеслав Узєлков – 36-й.

Цього року Дмитро Кучер планує провести претендентський поєдинок, переможець якого отримає право на двобій з чемпіоном світу.

Дмитро Кучер нині тренується у Києві, але на змаганнях представляє виключно Вінницю. На аматорському ринзі він був чемпіоном України, фіналістом і призером низки міжнародних змагань. Спортсмену лише 28 років, і на профі-ринзі він збирається підкорити ще не одну вершину.