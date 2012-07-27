Вінничани через безгрошів’я сфери послуг уникають

За січень – червень 2012р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг Вінницької області, становив 1960,0 млн. грн., що склало у порівнянних цінах 93,9% від рівня відповідного періоду минулого року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

В середньому одним підприємством області було реалізовано послуг на 1704,3 тис. грн. Значення цього показника було найбільшим на підприємствах міста Козятина та Немирівського району (відповідно 7289,2 тис. грн. і 2056,6 тис. грн.).

У червні обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 343,4 млн. грн., або 91,9% (у порівнянних цінах) від рівня відповідного місяця минулого року. Частка послуг, реалізованих населенню, збільшилася на 1,9 в. п. і становила 23,7% загального обсягу реалізованих послуг.

Упродовж червня 2012р. у структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності порівняно з відповідним місяцем 2011р. значних змін не відбулося.

На частку послуг різних видів транспорту, пошти та зв’язку припадала левова частка (67,5%) загального обсягу послуг.

Послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям становили 13,5%, послуги з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 6,8% загального обсягу послуг.

