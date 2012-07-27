Крадені чавунні плити «придавили» злодія статтею

27 липня до Козятинського районного відділу міліції надійшло повідомлення від чергового на станції Козятин про те, що на територію одного з підприємств міста Козятин проник невідомий чоловік.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Працівники міліції на території підприємства затримали 22-річного місцевого жителя, який намагався скоїти крадіжку 12 чавунних плит.

Викрадена власність вилучена та повернута підприємству.

Зловмисник доставлений до міліції.

Всього за добу на Вінниччині зафіксовано 11 крадіжок, в 5 з яких встановлені підозрювані особи.