Крадені чавунні плити «придавили» злодія статтею
16:20, 27 липня 2012Вінниця
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27 липня до Козятинського районного відділу міліції надійшло повідомлення від чергового на станції Козятин про те, що на територію одного з підприємств міста Козятин проник невідомий чоловік.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Працівники міліції на території підприємства затримали 22-річного місцевого жителя, який намагався скоїти крадіжку 12 чавунних плит.
Викрадена власність вилучена та повернута підприємству.
Зловмисник доставлений до міліції.
Всього за добу на Вінниччині зафіксовано 11 крадіжок, в 5 з яких встановлені підозрювані особи.
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