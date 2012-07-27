Вінничани вчили молдавських дітей користуватись вогнегасником

Уже кілька років поспіль, за програмою обміну, 20 дітей з Молдови відпочивають у дитячому таборі «Світанок» села Петрошівки, що на Ямпільщині.

Днями до молдавських дітей завітали співробітники Управління Держтехногенбезпеки. За допомогою перекладача, старший інспектор відділу державного пожежного нагляду, дізнання та ліцензування Ольга Гончарук разом з начальником служби наглядово-профілактичного обслуговування Ямпільського району Олександром Соловйом провели навчання правилам безпеки поводження під час відпочинку біля води та купання.

Також дітлахи дізналися про те, як спрацьовує вогнегасник, правила його використання та що необхідно робити, щоб загасити пожежу, повідомляє сайт управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Діти уважно слухали про попередження виникнення пожеж при використанні пічного опалення, відкритого полум’я, домашньої електротехніки та всі разом обіцяли не бавитися із сірниками.