Вінницька правозахисна група повідомляє про можливі катування

Вінницька правозахисна група шляхом нелегального зв’язку із засудженими, які відбувають покарання у Літинській ВК №123 ДПСУ отримала інформацію про можливі катування, яких 26 липня 2012 року міг зазнати засуджений Ч. Олександр Олександрович (3 загін) 15.08.1981 року народження.

Про це йдеться в офіційному повідомленні правозахисної організації.

«За інформацією з джерел, яким довіряє Вінницька правозахисна група, 26 липня 2012 року після виникнення конфлікту на промзоні співробітниками адміністрації Ч. було відведено з гуртожитку до штабу, де його було жорстоко побито кількома співробітниками адміністрації.

У подальшому Ч. було поміщено до карцеру, проте внаслідок різкого погіршення стану його здоров’я до Ч. було ввечері 26 липня викликано швидку допомогу.

Всупереч рекомендаціям лікарів про необхідність негайної госпіталізації Ч. до хірургічного відділення місцевої лікарні, з метою приховати наявні у Ч. тілесні ушкодження та обмежити його спілкування з хворими та лікарями, які мають доступ до засобів масової інформації, Ч. було переведено до Міжобласної лікарні, яка знаходиться на території Стрижавської виправної колонії №81, де, за нашими даними, він може у тяжкому стані перебувати і досі. При цьому Ч. може страждати на ускладнену травму органів черевної порожнини та інші травматичні ушкодження».

«Не маючи можливості негайно перевірити вказану інформацію, беручи до уваги, що в установах Державної пенітенціарної служби України продовжуються катування засуджених, масові брутальні порушення прав людини», Вінницька правозахисна група вимагає від керівництва Управління ДПС у Вінницькій області та прокуратури області негайно продемонструвати представникам громадськості засудженого Ч. (повне прізвище є у розпорядженні Вінницької правозахисної групи), провести перевірку обставин його захворювання.

Координатор Вінницької правозахисної групи, член комісії з питань попередження катувань при Президентові України Дмитро Гройсман заявив, що готовий невідкладно прибути до місця, де утримується засуджений Ч., з метою підготовки звіту про перевірку інформації про його можливе катування.

Вказану інформацію Вінницька правозахисна група довела до відома членів Комісії з питань попередження катувань при Президентові України та Уповноваженого ВР України з прав людини.