Церкві повернули вкрадені ікони за 75 тисяч

Нещодавно Калинівський районний суд Вінницької області виніс вирок 47-річному чоловіку, який наприкінці минулого року викрав десять ікон з церкви св. Апостола Іоана Богослова у селі Лісова Лисіївка Калинівського району. Зловмиснику дали покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на три роки.

Крадіжку десяти ікон виявила 29 грудня 2011 прихожанка церкви Івана Богослова, коли зранку прийшла відчини приміщення церкви. Підійшовши до вхідних дверей церкви, жінка виявила, що на них відсутні два навісні замки. З іконостасу зникли великі ікони «Миколи Чудотворця» та «Марії Магдалини». Жінка одразу зателефонувала священнику та до міліції. Під час огляду приміщення церкви було встановлено, що крім двох великих ікон, зникли ще вісім – менших за розміром. Загальна вартість ікон, які мають історичну, художню та музейну цінність, склала близько 75 тисяч гривень.

- За «гарячими слідами» крадій історичних та духовних цінностей був затриманий, - говорить Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області. - Ним виявився житель сусідньої області. У нього в автомобілі працівники міліції виявили знаряддя зламу замків та рукавиці, але викрадені з церкви ікони затриманий встиг продати жителю Київської області. За кілька годин оперативники вінницької міліції затримали і купця ікон.

Усі вилучені ікони працівники міліції повернули у церкву св. Апостола Іоана Богослова.