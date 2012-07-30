Бабуся - соколине око допомогла затримати нападника на стареньких

Працівники вінницької міліції у Рівненській області затримали 25-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні ряду квартирних крадіжок та грабежів на території Вінницької та Одеської областей. Серед потерпілих є одинокі літні люди.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

16 липня до Староміського райвідділу міліції звернулася 84-річна місцева жителька з повідомленням про те, що близько дев’ятої години ранку невідомий чоловік через незачинене вікно проник до її будинку, та погрожуючи фізичною розправою, заволодів її грошовими коштами в сумі майже 10 тисяч гривень.

Одинока літня жінка розповіла працівникам міліції, що свої заощадження, які вона відкладала багато років з пенсії, зловмиснику вона віддала сама, оскільки чинити опір здоровій молодій людині вона не могла, а він погрожував фізичною розправою.

Шукали вінницькі оперативники зловмисника виключно за фотороботом, складеним за описом потерпілої пенсіонерки. За півтора тижні підозрюваний був затриманий у місті Рівне. Ним виявився 25-річний раніше судимий за грабежі житель одного з сіл Рівненської області. Спочатку чоловік заперечував свою причетність до пограбування літньої людини, але після пред’явлення зібраних доказів - зізнався у скоєнні грабежу. До того ж потерпіла впізнала в затриманому свого кривдника.

Як розповів начальник Староміського райвідділу міліції м. Вінниці Юрій Найчук, затриманий виявився причетним не лише до пограбування, а й до ряду квартирних крадіжок, скоєних на території Вінницької та Одеської областей. Як стало відомо, у квітні місяці поточного року з приватного будинку 56-річного вінничанина зловмисник скоїв крадіжку грошей в сумі близько 3 тисяч гривень та золоті прикраси. До будинку чоловік потрапив зламавши кватирку.

До квартири ще однієї пенсіонерки – 79-річної вінничанки зловмисник потрапив, зламавши вхідні двері. Коли бабусі не було вдома, чоловік викрав у неї 640 гривень, золоту обручку та ланцюжок з хрестиком.

Зараз підозрюваний затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Перевіряється його причетність до скоєння інших злочинів.

Як стало відомо, затриманого чоловіка розшукувала і одеська міліція, за підозрою у скоєнні аналогічних злочинів.

Наразі порушені кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 186 КК України «Грабіж» та ч. 3 ст. 185 КК України «Крадіжка». Зловмиснику загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.