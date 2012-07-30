Вінницька футбольна громада замість Суркіса хоче Конькова

2 вересня цього року відбудеться звітно-виборний конгрес Федерації футболу України (ФФУ), на якому буде обрано її нового очільника.

Як відомо, нинішній голова ФФУ Григорій Суркіс, головний ініціатор проведення Євро-2012 в Україні, йде у відставку за власним бажанням.

Першим і найбільш ймовірним кандидатом на цю посаду став Анатолій Коньков, у минулому – знаменитий футболіст донецького “Шахтаря”, київського “Динамо” і збірної СРСР, володар Кубка Кубків і Суперкубка УЄФА, який останнім часом працював спортивним директором першолігового ФК “Сталь” (Алчевськ).

На його підтримку вже висловилися 23 колективних члени ФФУ. В тому числі й Вінницька обласна федерація футболу.

Днями Анатолій Коньков розпочав передвиборчі зустрічі з футбольним активом країни.

Першим серед регіонів він відвідав Вінниччину, де зустрівся з футбольною громадськістю міста та області. Зустріч відбулась в конференц-залі готелю «Поділля». На ній були присутні голови районних федерацій футболу, обласних рад спорттовариств, директори та тренери ДЮСШ, арбітри та інспектори. Відбувся живий діалог між кандидатом та футбольним активом області.