Вінницька футбольна громада замість Суркіса хоче Конькова

10:46, 30 липня 2012
Вінниця
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2 вересня цього року відбудеться звітно-виборний конгрес Федерації футболу України (ФФУ), на якому буде обрано її нового очільника.

Як відомо, нинішній голова ФФУ Григорій Суркіс, головний ініціатор проведення Євро-2012 в Україні, йде у відставку за власним бажанням.

Першим і найбільш ймовірним кандидатом на цю посаду став Анатолій Коньков, у минулому – знаменитий футболіст донецького “Шахтаря”, київського “Динамо” і збірної СРСР, володар Кубка Кубків і Суперкубка УЄФА, який останнім часом працював спортивним директором першолігового ФК “Сталь” (Алчевськ).

На його підтримку вже висловилися 23 колективних члени ФФУ. В тому числі й Вінницька обласна федерація футболу.

Днями Анатолій Коньков розпочав передвиборчі зустрічі з футбольним активом країни.

Першим серед регіонів він відвідав Вінниччину, де зустрівся з футбольною громадськістю міста та області. Зустріч відбулась в конференц-залі готелю «Поділля». На  ній були присутні голови районних федерацій футболу, обласних рад спорттовариств, директори та тренери ДЮСШ, арбітри та інспектори. Відбувся живий діалог між кандидатом та футбольним активом області.

 

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