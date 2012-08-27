За «липову» путівку на оздоровлення чиновницю судитимуть

Прокуратурою Вінницької області скеровано до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишнього начальника відділу у справах сім’ї та молоді Козятинської РДА за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище,- карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна), ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Досудовим слідством установлено, що в червні 2012 року чиновниця, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи особою, яка займає відповідальне становище, за незаконне сприяння у виділенні пільгової путівки на оздоровлення дитини, отримала хабар в сумі 2000 грн. та була викрита правоохоронними органами.