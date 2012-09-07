У Вінниці розпочали зводити третій муніципальний будинок

У рамках міської програми «Муніципальне житло» 5 вересня по вулиці Щорса розпочинають спорудження третього багатоповерхового будинку. Уже майже 20 вінничан зареєструвалися майбутніми власниками житла у будівлі і знають номери квартир. За півтора року вони увійдуть у своє нове помешкання, повідомляє сайт Вінниця‘ОК..

- Укласти договір на придбання житла можна вже зараз, але потрібно виконати певні умови програми, – каже директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міськради Галина Якубович. – Є дві головні умови: треба насамперед бути приписаним у Вінниці, і друга обов’язкова умова – не мати окремої зареєстрованої власності за довідкою бюро технічної інвентаризації.

Сплачувати за майбутнє житло треба буде частинами – спочатку покупець вносить суму, яка становить 30 % від вартості квартири. Решту суми майбутній власник вносить впродовж будівництва. За необхідності йому надається можливість одержати кредити з найнижчим у місті відсотком і терміном до 30 років. За словами Галини Якубович, цьогоріч для придбання муніципального житла охочі можуть використати також державну програму іпотечного кредитування:

– Громадяни зможуть отримати кредит у державних банках під 16 %. З держбюджету людині відшкодовують 13 %. Тобто громадянину залишається сплатити лише 3 %.

Вінничани погоджуються на умови програми без остраху, адже знають, що цим питанням опікується міська влада, а значить шахрайство тут неможливе. Тим більше, що згідно програми «Муніципальне житло» майбутній власник сплачує лише собівартість будматеріалів. Вартість квадратного метра у муніципальному будинку – 5300 гривень.