Вінничанин попік ноги на тліючому матраці і навіть не помітив

6 вересня вінницькі рятувальники прибули на виклик за повідомленням про те, що з квартири в багатоповерхівці по провулку Карла Маркса йде дим.

Сусіди повідомили пожежним, що за зачиненими дверима помешкання знаходиться людина.

Як повідомили у прес-службі ТУ МНС у Вінницькій області, відчинивши вхідні двері, рятувальники знайшли в квартирі нетверезого 47-річного чоловіка.

Неймовірно, але потерпілий спав на тліючому матраці і навіть не помітив, що отримав опіки обох ніг.

Займання ліквідували, а чоловіка госпіталізували до опікового центру обласної лікарні імені Пирогова. Причини пожежі встановлюються.