Вінничанин попік ноги на тліючому матраці і навіть не помітив
12:20, 07 вересня 2012Вінниця
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Спав нетверезий
6 вересня вінницькі рятувальники прибули на виклик за повідомленням про те, що з квартири в багатоповерхівці по провулку Карла Маркса йде дим.
Сусіди повідомили пожежним, що за зачиненими дверима помешкання знаходиться людина.
Як повідомили у прес-службі ТУ МНС у Вінницькій області, відчинивши вхідні двері, рятувальники знайшли в квартирі нетверезого 47-річного чоловіка.
Неймовірно, але потерпілий спав на тліючому матраці і навіть не помітив, що отримав опіки обох ніг.
Займання ліквідували, а чоловіка госпіталізували до опікового центру обласної лікарні імені Пирогова. Причини пожежі встановлюються.
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